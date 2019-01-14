Водоснабжение в Туле нарушено из-за коммунальной аварии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Пролетарском районе в Туле нарушено водоснабжение из-за аварии на водозаборе, сообщила в понедельник пресс-служба администрации города.

"Причина тому повреждение водовода диаметром 900 мм на Медвенско-Осетровском водозаборе. Информация об аварийной ситуации поступила в 21:30. В настоящее время специалисты АО "Тулагорводоканал" проводят подготовку к земляным работам. В домах Пролетарского округа - пониженное давление воды", - говорится в сообщении.

В связи с этим с утра вторник будут организованы пять точек для подвоза воды.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, всего в зону ограничения попали более 300 жилых домов различной этажности.

В район происшествия убыли оперативные группы ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области" и Тульского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.

Пролетарский округ в Туле является крупнейшим, в нем проживает более 200 тысяч человек.