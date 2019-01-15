Россия усилила противовоздушную оборону Крыма дивизионом комплексов "Панцирь-С"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Противовоздушная оборона (ПВО) Крыма усилена дополнительными комплексами ближнего действия "Панцирь-С", сообщили во вторник в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Новые зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" заступили на боевое дежурство в Крыму в декабре, сказали в пресс-службе.

Новые "Панцири" в Крыму были задействованы в учении - едином дне борьбы с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами условного противника. В ходе учения было условно уничтожено более 100 целей, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"К тренировке привлекалось более 100 военнослужащих. Было задействовано около 20 единиц военной техники подразделения зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" из состава 4 армии ВВС и ПВО ЮВО, заступившего на боевое дежурство по защите воздушных рубежей юга России в декабре прошлого года", - сказал Астафьев.

Перед тем, как дивизионный комплект "Панцирей" поступил в Крым, он прошел стыковочные (учебные) стрельбы на полигоне в Астраханской области, отметил Астафьев.

О том, что ПВО Крыма усилят новым дивизионом комплексов ПВО ближнего действия "Панцирь-С", "Интерфакс" сообщал 30 ноября 2018 года.

Комплексы "Панцирь-С" уже есть у российских военных в Крыму. В частности, в июне Черноморский флот сообщал, что расчеты комплексов в районе Керчи провели учение по уничтожению крылатых ракет условного противника.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" (Разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

В Минобороны РФ ранее заявили, что в Крыму создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз.

В ноябре 2018 года российские военные сообщили об усилении ПВО Крыма четвертым дивизионом системы дальнего действия С-400 "Триумф". Дивизион заступил на боевое дежурство в Джанкое (север Крыма), примерно в 30 км от границы с Украиной.

Ранее Минобороны РФ поставило на боевое дежурство в Крыму три дивизиона С-400: в январе 2017 года в Феодосии, в январе 2018 года в Севастополе и в сентябре 2018 года в Евпатории.

В прошлом ноябре источник сообщил "Интерфаксу", что Россия в Крыму начинает использовать автоматизированную систему контроля надводной обстановки при охране морских границ.

В 2019 году в Крыму начнется строительство радиолокационной станции "Воронеж" нового поколения системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщил "Интерфаксу" в прошлом ноябре генеральный конструктор СПРН Сергей Боев.

"Да, такие планы есть", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли начать строительство станции в 2019 году. Боев сказал, что станция заменит устаревшую РЛС "Днепр" под Севастополем. "Новая станция будет уже другого поколения, с другими возможностями", - сказал он.