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"Аэрофлот" перешел на усиленный режим работы в Хабаровске из-за льготных билетов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Офисы продаж "Аэрофлота" в Хабаровском крае переведены на усиленный режим работы из-за возникших в кассах очередей из льготных категорий граждан, кому положены билеты по субсидируемым тарифам.

"В настоящий момент офисы продаж компании переведены на усиленный режим для сокращения времени пребывания клиентов в очереди. Очередь возникает преимущественно из-за того, что клиенты оформляют субсидируемые билеты не на одного пассажира, а сразу на всю семью 4-6 человек, что увеличивает время обслуживания", - говорится в распространенном заявлении пресс-службы ПАО "Аэрофлот".

В пресс-службе напомнили, что 12 января "Аэрофлот" открыл продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний "Россия" и "Аврора" в города центральной России и Дальнего Востока. Право на перелёты в полтора-два раза дешевле обычной цены имеют студенты, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи.

Тарифы действуют на рейсах "Аэрофлота", а также дочерних "России" и "Авроры" в экономическом классе в период по 31 декабря 2019 года, отмечает компания.

Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

По данным Росавиации, в 2019 году рейсы с Дальнего Востока и в обратном направлении будут субсидироваться по 90 маршрутам, их будут выполнять восемь авиакомпаний, объем выделяемых на это субсидий - 2,9 млрд руб. Льготные авиаперевозки в Калининград обеспечат шесть перевозчиков, между ними распределят 381 млн руб. бюджетных субсидий.

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Теги: Аэрофлот, Хабаровск

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