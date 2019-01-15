Общественный совет создан при комитете Госдумы по культуре

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - При комитете Госдумы по культуре впервые появился Общественный совет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета.

Как следует из документа пресс-службы Комитета, который есть в распоряжении "Интерфакса", в состав этого Совета вошли 22 человека.

Среди них - глава Союза Театральных Деятелей Александр Калягин, гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук "Табакерки" Владимир Машков, худрук Театра Наций Евгений Миронов, худрук Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков.

Также Общественный совет вошли специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, президент международного Дома музыки Владимир Спиваков, музыкант Андрей Макаревич и другие.

Отмечается, что в Общественном совете "будут обсуждаться фундаментальные вопросы жизни общества".

По мнению главы комитета Елены Ямпольской, важно установить контакт между государством и культурной сферой.

"Если мы не разберёмся с этим вопросом, каковы сейчас могут быть рычаги влияния, позавчерашние и вчерашние - они, не действуют. Вы видите, какой резонанс вызвала попытка запретить концерты реперов и так далее. Эти практики использовать невозможно совершенно, это только во вред", - заявила она.

Первое заседание Совета запланировано на 28 января.