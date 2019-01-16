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Житель Владивостока забросал камнями машину скорой помощи

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Следователи во Владивостоке устанавливают обстоятельства инцидента, в ходе которого агрессивный местный житель закидал камнями прибывшую по вызову машину скорой помощи.

"На улице Гризодубова в городе Владивостоке мужчина кидал камнями, пинал автомобиль скорой медицинской помощи. По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по Приморью Аврора Римская.

В свою очередь исполняющий обязанности главного врача станции скорой медицинской помощи Владивостока Олег Сорокин пояснил агентству, что бригада "скорой" прибыла по вызову на улицу, где девушка получила травму. Пострадавшая сама вызвала врачей. Медики начали оказывать помощь, однако находившийся на месте мужчина начал проявлять агрессию.

"Медики отъехали и вызвали полицию. После прибытия сотрудников правоохранительных органов девушку доставили в травмпункт. Когда автомобиль отъезжал, мужчина ударил по машине, кинул камень и разбил стекло", - сказал Сорокин.

Медики не пострадали. Автомобиль скорой помощи находится на ремонте, который займет два дня. Врачи обратились в правоохранительные органы.

В пресс-службе городского УМВД сообщили, в дежурную часть отдела полиции Первомайского района поступило сообщение дежурного врача "скорой". Медработник рассказала о том, что на улице Гризодубовой неизвестные кидали камни в машину скорой помощи.

На место происшествия прибыл наряд дорожно-патрульной службы, но злоумышленников не обнаружил. Сотрудники полиции обеспечили безопасность врачей во время их работы.

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