Лебедей-кликунов заметили на зимовке в Нижегородской области впервые за 100 лет

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Стая редких лебедей-кликунов осталась на зимовку на реке Волга в районе Нижегородской ГЭС, сообщает региональный комитет по охране объектов животного мира (Госохотнадзор) в среду.

Лебеди-кликуны - большая редкость в Нижегородской области, эти птицы занесены в Красную книгу региона. Свое название они получили за громкий голос, который слышно на расстоянии нескольких километров.

В сообщении отмечается, что последний раз отдельные особи кликунов были отмечены в нижегородских краях на зимовке в начале ХХ века, то есть около ста лет назад.

Редких гостей удалось запечатлеть нижегородскому фотографу. "В настоящее время жизни и здоровью птиц ничего не угрожает", - сообщает Госохотнадзор.