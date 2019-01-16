Пензенский губернатор пообещал закупить койки для больниц после фото кроватей из досок

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Губернатор Пензенской области пообещал, что для всех больниц в регионе будут закуплены дополнительные кровати; об этом Иван Белозерцев написал в своем твиттере после того, как в сети распространились фотографии с койками из досок больнице в Кузнецке.

Во все стационарные учреждения здравоохранения закупим резервные койки, которые будут использоваться в случае, если число поступивших экстренных пациентов будет больше от расчетного норматива. Такое иногда случается, особенно в крупных больницах. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 16 января 2019 г.

В то же время пензенский Минздрав заявил, что считает ситуацию в больнице Кузнецка недопустимой.

"По факту госпитализации пациентов на "импровизированные" койки министерством в кратчайшие сроки будет проведен ведомственный контроль соблюдения условий оказания медицинской помощи, по результатам которого будет дана соответствующая оценка действиям администрации учреждения", - говорится в сообщении Минздрава.

В начале недели в социальных сетях и пензенских СМИ распространилась фотография из межрайонной больницы Кузнецка, где в палате рядом с обычной кроватью установлена конструкция из досок и стульев. В комментарии к публикации представитель медучреждения опубликовал официальную позицию больницы, в которой подтверждал, что фото действительно было сделано в палате терапевтического отделения, причиной такого размещения пациентов, по его данным, "было большое количество экстренных госпитализаций в последние дни".