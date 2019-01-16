Якутские ученые запатентовали новый метод лечения холодовых травм

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Ученые Якутского научного центра комплексных медицинских проблем разработали и внедрили способ лечения обморожений с помощью инъекций вазапростана, обычно применяющегося при лечении атеросклероза.

"Внедрен метод применения вазапростана при оказании первой врачебной помощи при лечении холодовой травмы с целью предотвращения некроза. Этот препарат ранее не применяли при холодовой травме", - сообщила журналистам директор центра Анна Романова в ходе телемоста в среду.

По ее словам, в настоящее время метод, на который получен патент, внедрен в ожоговом отделении Республиканской больницы №2.

Препарат вводится при постоянном измерении внутренней температуры тканей.

Со своей стороны, заместитель директора по научной работе Института цитологии и генетики (Новосибирск) академик Михаил Воевода отметил, что способ позволяет оказывать помощь в очень сложных случаях.

"Метод позволяет сохранить конечность, температура которой опустилась ниже нуля", - отметил он.