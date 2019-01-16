Семья омского экс-депутата не смогла доказать законность покупки недвижимости и лишилась ее

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Омска удовлетворил иск прокуратуры об обращении в пользу государства недвижимости супруги бывшего депутата горсовета Омска, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в среду.

"В 2015 году супруги приобрели объекты недвижимости, стоимость которых превысила их общий доход за три последних года и составила около 10 млн рублей. При этом супруги не представили достаточных доказательств получения в полном объеме данного дохода законным способом", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что прокуратура требовала обратить в пользу государства долю нежилого помещения площадью 71,4 квадратных метров, принадлежащую супруге бывшего депутата, суд согласился.