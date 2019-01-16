Врачи не нашли связи госпитализации школьниц в Иркутске с последствиями вакцинации

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Госпитализация двух школьниц в Иркутске 11 января не связана с последствиями вакцинации, сообщил главный врач городской Ивано-Матренинской детской больницы Владимир Новожилов.

"Девочки были выписаны вчера из больницы домой с диагнозом "вегетососудистая дистония". Их госпитализация связана не с последствиями вакцинации, а с вегетативными нарушениями", - сказал Новожилов журналистам в среду.

По его словам, девочки просто испугались медицинской процедуры. "Такое бывает, и не только с детьми. Бывает, что даже взрослые мужчины падают в обморок, когда у них берут кровь", - подчеркнул врач.

Госпитализацию девочек в реанимацию Новожилов назвал "обычной практикой", поскольку, по его словам, "любые неясные вещи с детьми требуют пристального наблюдения и интенсивной терапии". Он уточнил, что школьницы провели в реанимации всего несколько часов.

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая сообщила журналистам, что проведенная вместе со специалистами Роспотребнадзора служебная проверка не выявила нарушений при проведении иммунопрофилактики в школе №14, где произошел инцидент. "Нарушений нет ни в организации вакцинации в школе, ни в процессе транспортировки и хранения вакцины. Однозначно принято решение, что самочувствие детей никак не связано с иммунопрофилактикой", - подчеркнула Голенецкая.

"Иммунопрофилактика проводилась только одному ребенку и вакциной, не содержащей живых возбудителей, которая в принципе такую реакцию дать не может. Второй девочке проводилась проба на туберкулез, которая не является прививкой и не имеет подобных побочных явлений", - уточнила замминистра.

По ее словам, сразу после инцидента администрация Иркутска приостановила проведение иммунопрофилактики в городских школах и детсадах. Однако в настоящее время это решение отменено, вакцинация продолжается в рабочем режиме.

Ранее областная прокуратура сообщила, что 11 января во время вакцинации учеников третьего класса в школе №14 Иркутска две девочки почувствовали недомогание, стали жаловаться на головную боль и тошноту. Врач и школьная медсестра вызвали скорую помощь, которая доставила детей в Ивано-Матренинскую больницу, где они были помещены в реанимацию.

По данным прокуратуры, одной школьнице проводили плановую вакцинацию препаратом Р-2 АДСМ (вариант вакцины АКДС от столбняка и дифтерии без коклюшного компонента), другой - пробу на туберкулез препаратом "Диаскинтест".

Следственные органы СКР по факту госпитализации школьниц проводят проверку в рамках ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).