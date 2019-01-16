Женщина получила 16 лет колонии за убийство трехлетней внучки в Белгородской области

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Валуйский райсуд Белгородской области признал жительницу Валуек виновной в убийстве маленькой внучки, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в среду.

За убийство малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ), подсудимая получила 16 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год. С нее также взыскано 2 млн рублей в качестве возмещения морального вреда в пользу потерпевшего - отца ребенка.

Суд установил, что 10 января 2018 года вечером женщина со своим гражданским мужем распивали спиртное.

"Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, женщина стала избивать спящую трехлетнюю внучку, а её сожитель в результате возникших галлюцинаций напал на спящего 5-летнего внука и задушил его. Девочка от полученных травм скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, сожитель осужденной на момент совершения преступления был признан невменяемым и направлен судом на принудительное лечение в медицинскую организацию специализированного типа, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.