Сотрудников РЖД обвинили во взятках за незаконное продление сроков службы вагонов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Завершены следственные действия в рамках уголовного дела о получении взяток сотрудниками ОАО "Российские железные дороги" за незаконное увеличение срока службы подвижного состава.

Согласно сообщению Следственного комитета России, в преступлении обвиняются ведущий специалист департамента безопасности РЖД и начальники трех станций, представители коммерческих организаций (двое из которых - руководители), а также посредник (всего - 8 человек).

Следствие установило, что представители ООО "Грузовые перевозки", ООО "Содек", ООО "Транспортная компания "Неварефтранс", ООО "Экспедитор", чтобы избежать утилизации вагонов, которые не могли выходить на ж/д сеть, передавали взятки через посредника (бывшего сотрудника ремонтного депо "Российских железных дорог") начальникам станций Азарово, Тихонова Пустынь и Перспективная (Калужская обл.) за изготовление фиктивных документов по увеличению срока службы техники.

В свою очередь, специалисту департамента безопасности РЖД взятки передавались за "неосуществление контрольных функций за своевременностью утилизации вагонов". Общий их размер превысил 1 млн руб. В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В 50 регионах РФ, в том числе на Урале и Дальнем Востоке, установлено местонахождение 500 грузовых вагонов, которые незаконно эксплуатировались при перевозке грузов. Их использование запрещено монополией и Федеральным агентством железнодорожного транспорта РФ. Кроме того, арестовано имущество обвиняемых на общую сумму 12 млн руб. (средства на расчетных счетах и четыре квартиры).

Три сотрудника центральной дирекции по управлению движением РЖД привлечены к дисциплинарной ответственности. Совместно с министерством транспорта РФ разработан регламент, призванный не допустить дальнейшие незаконные действия по продлению сроков службы вагонов.

Уголовные дела в отношении двух взяткодателей направлены в суд, остальные обвиняемые в ближайшее время приступят к ознакомлению с материалами дела, сообщает СКР.