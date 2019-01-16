ФСИН разрешит правозащитникам снимать заключенных только на аппаратуру колоний и СИЗО

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Членам общественных наблюдательных комиссий (ОНК) разрешат фиксировать осужденных в колониях и арестантов в следственных изоляторах (СИЗО) только с помощью видеоаппаратуры этих учреждений и с согласия заключенных.

Соответствующие нормы содержатся в проекте приказа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), который ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, документ устанавливает разрешительный порядок осуществления членами ОНК съемки взрослого заключенного при наличии его письменного согласия либо письменного согласия родителя или законного представителя несовершеннолетнего.

"Проектом приказа предлагается установить, что съемка членами ОНК на территории учреждений УИС (уголовно-исполнительной системы - ИФ) осуществляется только с использованием технических средств, находящихся на балансе учреждения УИС", - говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта поясняют, что современная аппаратура для осуществления кино-, фото- и видеосъемки, как правило, "является высокотехнологичной и представляет собой технически сложные устройства, надлежащий досмотр которых в условиях учреждений УИС и силами сотрудников следственных изоляторов и исправительных учреждений представляется затруднительным".

"При этом функционирование аппаратуры для съемки обеспечивается аккумуляторными батареями, которые нуждаются в подзарядке, что повлечет необходимость проноса членами комиссии на территорию учреждений УИС батарейных блоков, адаптеров переменного тока, которые являются запрещенными предметами наравне с картами памяти, используемыми для работы кино-, фото- и видеооборудования", - напомнили в ФСИН.

В ведомстве убеждены, что такой порядок "позволит исключить спорные моменты, связанные с досмотром членов комиссий при проходе на территорию учреждений УИС, предоставить им исправное и готовое к работе оборудование, а также обеспечить выполнение сотрудниками УИС своих обязанностей по обеспечению изоляции (...)".

При этом в ФСИН заверяют, что СИЗО и колонии "необходимыми техническими средствами обеспечены в полном объеме".

Помимо этого, проект позволяет руководству учреждения УИС совместно с членами ОНК просматривать полученные записи и копировать их, чтобы исключить возможность несанкционированной съемки режимных объектов, а также "оперативно принимать меры реагирования и незамедлительно (при наличии такой возможности) устранять выявленные недостатки".