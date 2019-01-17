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Суд обязал власти города в Новосибирской области создать похоронную службу

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Суд в Новосибирской области обязал администрацию города Купино создать специализированную похоронную службу, сообщает в четверг прокуратура региона.

Отсутствие предусмотренной законом службы сотрудники прокуратуры выявили во время проверки в 2018 году.

"Это нарушало права неопределенного круга лиц на получение гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе, приводило к невозможности гражданина выбрать хозяйствующий субъект, к которому он может обратиться за оказанием услуг по погребению", - сообщает ведомство.

Прокурор района внес главе города Купино представление об устранении нарушений, получив ответ, что вопрос создания похоронной службы будет решен при формировании муниципального бюджета на 2019 год.

Однако деньги на эти цели в бюджете так и не были предусмотрены, и прокурор обратился в суд с требованием признать бездействие властей незаконным. Иск был удовлетворен в полном объеме.

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