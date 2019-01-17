В школе Тольятти начались проверки в связи с видео, на котором учитель дает ученице пощечину

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Министерство образования и науки Самарской области начало служебную проверку после размещения в интернете видео, на котором учитель одной из школ Тольятти бьет пятиклассницу по лицу.

"Сразу же после появления в интернете видео об инциденте, произошедшем в 93 школе, министерство образование и науки Самарской области инициировало служебную проверку. О ее результатах сообщим дополнительно", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе правительства области.

Как сообщает в четверг мэрия Тольятти, на время проверки учитель отстранена от работы. "Для объективной оценки ситуации в школе проводится проверка, по итогам которой будут приняты необходимые меры реагирования. При любых обстоятельствах действия педагога в администрации образовательного учреждения и департаменте образования считают недопустимыми", - говорится в сообщении.

Подчёркивается, что утром в школе началось экстренное совещание с участием и.о. руководителя департамента образования Тольятти Ларисы Лебедевой, руководства и педагогического коллектива образовательного учреждения, родителей учащихся. "Цель встречи - детально разобраться в конфликте между учителем биологии и ученицей пятого класса, о котором стало известно накануне вечером", - говорится в сообщении.

Кроме того, следственный отдел Автозаводского района Тольятти СУ СКР по Самарской области начал доследственную проверку. "В рамках проверки будет дана правовая оценка не только действиям преподавателя, но и руководству школы, а также действиям должностных лиц, ответственных за профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних"- сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в настоящее время с участниками конфликта работают инспекторы по делам несовершеннолетних и психологи. "По факту выявленной публикации в СМИ о конфликтной ситуации в одном из учебных заведений Тольятти назначена проверка", - говорится в сообщении.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой учитель стоит рядом с сидящей за партой школьницей. В левой руке у учителя учебник, а правой рукой женщина дает школьнице пощечину и пытается развернуть ее к себе.