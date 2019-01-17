Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Самолет, выполнявший в четверг рейс из Екатеринбурга в Москву, вернулся в аэропорт вылета, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе екатеринбургского аэропорта "Кольцово".

Причины возвращения самолета в пресс-службе аэропорта не уточнили. В настоящее время воздушное судно находится в аэропорту. С пассажирами работают представители авиаперевозчика.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что у самолета сработал датчик о разгерметизации салона, но фактической разгерметизации не было. На борту находились 137 пассажиров.

Согласно данным онлайн табло аэропорта "Кольцово", рейс выполняла авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") на Boeing 737. Самолет вылетел в 5:20, незапланированную посадку он совершил через 35 минут после взлета.

В настоящее время на онлайн табло обозначено, что рейс отменен.

Агентство пока не располагает комментарием Nordwind.