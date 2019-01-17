ФСО предложило скрыть данные поставщиков при ее госзакупках

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Федеральная служба охраны (ФСО) предложила скрывать данные поставщиков при госзакупках ведомства в связи с участившимися угрозами терактов на объектах Службы.

Подготовленные ФСО поправки предусматривают "осуществление закупок закрытым способом определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)".

В ФСО утверждают, что реализация законопроекта не окажет влияния на доходы, расходы бюджетов бюджетной системы РФ.

Как сообщает газета "Коммерсантъ", ранее на закрытые торги перешли Федеральная служба безопасности, Минобороны, Служба внешней разведки и подведомственные им структуры. "В декабре 2017 года право не раскрывать поставщиков и подрядчиков, получающих контракты, получили госкомпании. В июне 2018 года Минфин предложил лишить госкомпании возможности скрывать данные о закупках", - напоминает издание.