Россияне смогут увидеть сближение Луны и звезды Альдебаран в ночь на пятницу

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Жители России смогут увидеть сближение Луны и звезды созвездия Тельца Альдебаран, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского планетария.

"17 и 18 января россияне смогут наблюдать сближение Луны и ярчайшей звезды созвездия Телец - Альдебарана. Небесная пара сблизится после заката Солнца над южным горизонтом", - сообщили в пресс-службе.

В планетарии уточнили, что 17 января в 21:20 Луну и звезду Альдебаран будет разделять чуть больше градуса. Астрономы поясняют, что один градус - это расстояние между светилами, равное двум видимым диаметрам Луны.

Альдебаран является главной звездой созвездия Тельца и хорошо различима по заметному красноватому оттенку.