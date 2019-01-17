В "Роскомсвободе" оценили последствия закона "об автономном Рунете"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Закон о защите Рунета не позволит России полностью изолировать себя от внешней сети, зато может привести к удорожанию и замедлению интернета в РФ, заявил "Интерфаксу" руководитель общественной организации "Роскомсвобода" Артем Козлюк.

"Речь в законопроекте идет о том, что мы, якобы, созданием монополизированной под контролем государства инфраструктуры защищаемся от возможного отключения нас от внешней сети. Хотя таких прецедентов за всю историю развития интернета не было ни разу. Были ситуации наоборот - когда сама страна отключала себя от всемирной сети. И вот такой законопроект позволяет более легко отключить себя от внешней сети, но не защищает нас от отключения извне", - сказал Козлюк.

По его словам, даже если на реализацию законопроекта будут выделены большие средства, эффективность такой самоизоляции не будет стопроцентной. "Если политическая воля будет принята, что мы готовы выделить многие млрд долларов из бюджета РФ, то, конечно, можно на какое-то время эффективно заблокировать самих себя от всемирной сети. Но мне кажется, что такая модель долго не устоит, и все равно пользователей из России появятся другие возможности проникать во всемирную сеть", - заявил глава организации, которая занимается продвижением идей свободы информации и саморегуляции интернет-отрасли.

Козлюк заявил, что в формате существующей в стране интернет-инфраструктуры отключиться от внешней сети полностью невозможно. "У нас множество трансграничных переходов интернет-трафика, сама инфраструктура развивалась максимально открыто и конкурентно. Именно поэтому у нас по факту есть такой хороший, быстрый и достаточно недорогой интернет, который мы имеем. Один из самых дешевых и быстрых в мире. Но вот те инициативы, которые вложены в законопроект, однозначно и удорожат для россиян интернет, сделает его менее быстрым", - сказал Козлюк.

Он считает, что это может привести к появлению "теневого рынка" интернет-трафика. "Будет такая некая переориентация технологий, контрабанда трафика и все такое. То есть эффективно на 100% отгородить самих себя от внешней сети не получится. Но максимально сделать препоны - это все зависит от количества вложенных средств. Поэтому возникает вопрос: насколько это обосновано и оптимально с технологической стороны? Тут заложено много рисков и для развития интернета в России. Конечно, можно построить такой аналог китайского "фаервола", но мы слишком различны по построенной инфраструктуре интернета с Китаем. Как только интернет пришел в Китай - он сразу встал под государственный контроль, там мало трансграничных переходов интернет-трафика", - отметил Козлюк.

Авторы внесенного 14 декабря законопроекта о защите российского сегмента интернета - сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой. В частности, законопроектом определяются необходимые правила маршрутизации трафика, предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика.