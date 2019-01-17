В России

В "Роскомсвободе" оценили последствия закона "об автономном Рунете"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Закон о защите Рунета не позволит России полностью изолировать себя от внешней сети, зато может привести к удорожанию и замедлению интернета в РФ, заявил "Интерфаксу" руководитель общественной организации "Роскомсвобода" Артем Козлюк.

"Речь в законопроекте идет о том, что мы, якобы, созданием монополизированной под контролем государства инфраструктуры защищаемся от возможного отключения нас от внешней сети. Хотя таких прецедентов за всю историю развития интернета не было ни разу. Были ситуации наоборот - когда сама страна отключала себя от всемирной сети. И вот такой законопроект позволяет более легко отключить себя от внешней сети, но не защищает нас от отключения извне", - сказал Козлюк.

По его словам, даже если на реализацию законопроекта будут выделены большие средства, эффективность такой самоизоляции не будет стопроцентной. "Если политическая воля будет принята, что мы готовы выделить многие млрд долларов из бюджета РФ, то, конечно, можно на какое-то время эффективно заблокировать самих себя от всемирной сети. Но мне кажется, что такая модель долго не устоит, и все равно пользователей из России появятся другие возможности проникать во всемирную сеть", - заявил глава организации, которая занимается продвижением идей свободы информации и саморегуляции интернет-отрасли.

Козлюк заявил, что в формате существующей в стране интернет-инфраструктуры отключиться от внешней сети полностью невозможно. "У нас множество трансграничных переходов интернет-трафика, сама инфраструктура развивалась максимально открыто и конкурентно. Именно поэтому у нас по факту есть такой хороший, быстрый и достаточно недорогой интернет, который мы имеем. Один из самых дешевых и быстрых в мире. Но вот те инициативы, которые вложены в законопроект, однозначно и удорожат для россиян интернет, сделает его менее быстрым", - сказал Козлюк.

Он считает, что это может привести к появлению "теневого рынка" интернет-трафика. "Будет такая некая переориентация технологий, контрабанда трафика и все такое. То есть эффективно на 100% отгородить самих себя от внешней сети не получится. Но максимально сделать препоны - это все зависит от количества вложенных средств. Поэтому возникает вопрос: насколько это обосновано и оптимально с технологической стороны? Тут заложено много рисков и для развития интернета в России. Конечно, можно построить такой аналог китайского "фаервола", но мы слишком различны по построенной инфраструктуре интернета с Китаем. Как только интернет пришел в Китай - он сразу встал под государственный контроль, там мало трансграничных переходов интернет-трафика", - отметил Козлюк.

Авторы внесенного 14 декабря законопроекта о защите российского сегмента интернета - сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой. В частности, законопроектом определяются необходимые правила маршрутизации трафика, предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Роскомсвобода, Рунет
В России
При пожаре в офисном центре в Перми пострадали 14 человекПри пожаре в офисном центре в Перми пострадали 14 человек
В числе спасенных из загоревшегося здания - женщина на девятом месяце беременностиПодробнее
 Генпрокуратура потребовала обратить имущество Шестуна на 10 млрд руб. в доход государстваГенпрокуратура потребовала обратить имущество Шестуна на 10 млрд руб. в доход государства
Ранее у экс-главы Серпуховского района обнаружили 676 объектов недвижимости и 22 машиныПодробнее
 Дерипаска подал к Зюганову иск на 1 млн рублейДерипаска подал к Зюганову иск на 1 млн рублей
Причиной стали высказывания лидера КПРФ на заседании в ГосдумеПодробнее
 КС счел частично неконституционным ограничение для владельцев СМИ с двумя паспортамиКС счел частично неконституционным ограничение для владельцев СМИ с двумя паспортами
Жалобу в Конституционный суд подал глава компании PMI, который имеет гражданства РФ и Нидерландов и является владельцем доли в "Радио-Шанс"Подробнее
Почти каждый второй россиянин признался в чувстве стыда из-за распада СССРПочти каждый второй россиянин признался в чувстве стыда из-за распада СССР
Больше всего жители страны гордятся победой в Великой Отечественной войнеПодробнее
 Военнослужащим запаса могут на пять лет запретить пользоваться соцсетямиВоеннослужащим запаса могут на пять лет запретить пользоваться соцсетями
К нарушителям запрета будут применять административное или уголовное наказаниеПодробнее
 На месте взрыва в жилом доме в Шахтах не найдено взрывчатых веществНа месте взрыва в жилом доме в Шахтах не найдено взрывчатых веществ
Предстоит химическая экспертизаПодробнее
 Задержан гендиректор производителя водки "Пять озер" и "Хаски"Задержан гендиректор производителя водки "Пять озер" и "Хаски"
В "Алкогольной сибирской группе" заявили, что это не связано с его работой в компанииПодробнее
 В Кремле прокомментировали слухи о предотвращении покушения на Путина в СербииВ Кремле прокомментировали слухи о предотвращении покушения на Путина в Сербии
Ранее в прессе появились сообщения о задержании молодого человека, готовившего теракт в день приезда президента РФПодробнее
 Путин распорядился расселить пострадавший от взрыва газа дом в МагнитогорскеПутин распорядился расселить пострадавший от взрыва газа дом в Магнитогорске
Президент оценил предстоящие затраты в 1 - 1,3 млрд рублейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 января6 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Международный автосалон в Детройте10 фото
16 января
Международный автосалон в Детройте
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДерипаска подал к Зюганову иск на 1 млн рублейВ миреВ кампусе университета в Лионе произошли несколько взрывовВ РоссииПочти каждый второй россиянин признался в чувстве стыда из-за распада СССРВ миреПрокуратура США заподозрила Huawei в краже торговых секретовВ РоссииВоеннослужащим запаса могут на пять лет запретить пользоваться соцсетямиВ миреБританский парламент выразил доверие правительству Мэй

"Победа" с апреля прекратит выполнять международные рейсы из "Пулково"

Цена палладия впервые поднялась выше $1400 за унцию

Лидер лейбористов назвал предложение Мэй по Brexit "мертвой сделкой"

Замгоссекретаря США подтвердила требование к России уничтожить ракету 9М729

Замгоссекретаря США подтвердила требование к России уничтожить ракету 9М729Андреа Томпсон опровергла сообщения, что США уже приняли решение о выходе из ДРСМД Подробнее

ГИБДД проверит действия блогеров, танцевавших на проезжей части Нового Арбата

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 18 января

Очевидцы сообщили о пожаре в Школе дизайна ВШЭ в центре Москвы

Новая разворотная эстакада открылась на Волоколамском шоссе

Новая разворотная эстакада открылась на Волоколамском шоссеВодителям, которые едут в Щукино, больше не придется разворачиваться у канала им. Москвы - теперь можно по эстакаде повернуть на улицу Академика Курчатова Подробнее

Тело мужчины обнаружено при сортировке бытовых отходов в Тюмени

В "Роскомсвободе" оценили последствия закона "об автономном Рунете"

Госпитализированная после пожара в Перми беременная женщина родила

Данные о ВВП Японии за много лет оказались под сомнением из-за статистической ошибки

Военный судья, ставший виновником ДТП в Краснодаре, подал в отставку

В Алма-Ате частный вертолет разбился на территории санатория

Убийцы казахстанского фигуриста Тена получили по 18 лет колонии

Умер последний из фронтовых кинооператоров Борис Соколов

Мэр Назрани решил снизить зарплату руководству ЖКХ и повысить ее дворникам

Алекперов купил акций "ЛУКОЙЛа" на $55 млн на внебиржевом рынке

При пожаре в офисном центре в Перми пострадали 14 человек

При пожаре в офисном центре в Перми пострадали 14 человекВ числе спасенных из загоревшегося здания - женщина на девятом месяце беременности Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');