Тело мужчины обнаружено при сортировке бытовых отходов в Тюмени

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Следователи в Тюмени возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела человека на мусороперерабатывающем заводе, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СКР по Тюменской области.
По данным ведомства, 16 января при сортировке твердых бытовых отходов было обнаружено завернутое в плед тело мужчины.
Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В настоящее время следователи установили личность погибшего, это 34-летний мужчина без определенного места жительства.