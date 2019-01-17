Тело мужчины обнаружено при сортировке бытовых отходов в Тюмени

Жалобу в Конституционный суд подал глава компании PMI, который имеет гражданства РФ и Нидерландов и является владельцем доли в "Радио-Шанс" Подробнее

КС счел частично неконституционным ограничение для владельцев СМИ с двумя паспортами

Причиной стали высказывания лидера КПРФ на заседании в Госдуме Подробнее

Дерипаска подал к Зюганову иск на 1 млн рублей

Ранее у экс-главы Серпуховского района обнаружили 676 объектов недвижимости и 22 машины Подробнее

Генпрокуратура потребовала обратить имущество Шестуна на 10 млрд руб. в доход государства

В числе спасенных из загоревшегося здания - женщина на девятом месяце беременности Подробнее

При пожаре в офисном центре в Перми пострадали 14 человек

17 января 09:17

Почти каждый второй россиянин признался в чувстве стыда из-за распада СССР

Больше всего жители страны гордятся победой в Великой Отечественной войне Подробнее

17 января 05:09

Военнослужащим запаса могут на пять лет запретить пользоваться соцсетями

К нарушителям запрета будут применять административное или уголовное наказание Подробнее

16 января 20:29

На месте взрыва в жилом доме в Шахтах не найдено взрывчатых веществ

Предстоит химическая экспертиза Подробнее

16 января 17:59

Задержан гендиректор производителя водки "Пять озер" и "Хаски"

В "Алкогольной сибирской группе" заявили, что это не связано с его работой в компании Подробнее

16 января 16:14

В Кремле прокомментировали слухи о предотвращении покушения на Путина в Сербии

Ранее в прессе появились сообщения о задержании молодого человека, готовившего теракт в день приезда президента РФ Подробнее

16 января 15:30

Путин распорядился расселить пострадавший от взрыва газа дом в Магнитогорске