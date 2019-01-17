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Учредитель удмуртского кооператива похитила 143 млн рублей у жителей более 20 регионов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Полицейские Удмуртии задержали учредителя кредитно-потребительского кооператива (КПК), подозреваемую в мошенничестве на сумму более 143 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по республике в четверг.

По версии следствия, женщина была учредителем кооператива, который в 2012-2017 годах принимал вклады от граждан под проценты на территории 21 региона России. Привлеченные средства она инвестировала в микрофинансовые организации, но пайщикам вклады не возвращала, выплачивая только проценты.

"Следствием установлено 646 граждан, пострадавших от противоправных действий КПК, являющихся жителями Удмуртской Республики и иных регионов Российской Федерации. Общий ущерб от деятельности кредитно-потребительского кооператива составил более 143 млн рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Подозреваемая задержана, в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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