Ученые проведут ДНК-анализ обнаруженных в Подмосковье останков фатьяновцев

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Обнаружение некрополя возрастом около 4,5 тысяч лет в подмосковной Истре дает надежду на возможность проведения первого в России ДНК-анализа останков фатьяновцев. Об этом сообщила "Интерфаксу" заместитель директора Института археологии РАН Ася Энговатова.

"Да, там нашли куски костей, потому есть вероятность, что нам удастся провести первый тест ДНК для фатьяновцев", - сказала она.

Как отметили в РАН, в России никогда еще не проводился ДНК-анализ останков людей этой культуры.

"Пока что договорились, что в течение двух полевых сезонов мы будем дальше исследовать. С конца апреля по октябрь этого года и, если надо будет, еще и следующего", - отметила Энговатова.

Споры о происхождении фатьяновской культуры, ее периодизации, хронологии и этноса не утихают до сих пор, анализ ДНК сможет прекратить часть из них, считают ученые.

Как сообщалось, в конце года в Истринском округе Московской области был обнаружен некрополь датируемый 2,6 тыс. - 2,5 тыс. годами до нашей эры. В нем найдены артефакты из камня: боевые топоры, наконечники дротиков, керамические погребальные сосуды.

Некрополь относят к фатьяновской культуре, подобные комплексы являются самыми древними памятниками эпохи бронзы в центральной России.

По данным ученых, ареал распространения фатьяновской культуры охватывал обширные территории современной северо-западной части России (Тверская, Ярославская, Ивановская, Костромская, Московская, Калужская, Смоленская, Владимирская, Новгородская области). Свое название фатьяновская культура получила по деревне Фатьяново в ярославском Поволжье, возле которой в 1873 году был найденный первый некрополь.