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Газовый баллон взорвался на территории филиала "Мурманоблгаза"

Один человек погиб и двое пострадали, сообщил источник

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В селе Ловозеро (Мурманская область) на территории филиала "Мурманоблгаза" произошел взрыв. Об этом сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Заполярья.

"По предварительной информации, в Ловозере произошел взрыв газового баллона на территории местного филиала "Мурманоблгаза", - сказала пресс-секретарь прокуратуры Мурманской области Анжелика Черногубова.

По данным собеседника агентства, под завалами хозяйственной постройки находится человек.

По данному факту незамедлительно начата прокурорская проверка.

Позже источник в экстренных службах региона сообщил, что один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва газового баллона в Ловозере.

"Информация о взрыве поступила в 21:00 по московскому времени. По предварительной информации, один человек погиб, один госпитализирован и один обслужен амбулаторно", - сказал собеседник агентства.

По его сведениям, взорвался "газовый баллон автомобиля ЗИЛ в гараже газовой службы Ловозера".

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