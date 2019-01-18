Ученые РФ предложили отправить два аппарата для изучения Солнца в 2026 и 2028 годах

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Проект исследования Солнца при помощи двух космических аппаратов разработали сотрудники научно-производственного объединения (НПО) "Лавочкина", однако пока нет ракеты, которая смогла бы их отправить к светилу.

"Доклад посвящен особенностям разработки траекторий полета к центру солнечной системы двух перспективных российских космических аппаратов. Научной целью проекта является исследование околосолнечного пространства с близких расстояний и внеэклиптических наклонений", - говорится в опубликованных тезисах одного из докладов, подготовленных к "Королёвским чтениям" сотрудниками АО "НПО Лавочкина".

Изначально предполагалось запустить аппараты с космодрома "Байконур" ракетами "Союз-2", однако в процессе работы над проектом стало ясно, что из-за массы самих аппаратов необходимо использовать ракету-носитель более тяжелого класса, которая еще не создана.

"Разработанная схема полета космического аппарата-1 предполагает старт в августе 2026 года. Сближение с Солнцем на минимальное расстояние 61,5 радиусов Солнца происходит через шесть лет после старта. После последнего, восьмого, гравитационного маневра через 8,3 года после старта космический аппарат достигает гелиоцентрической широты 33,1°", - отмечают авторы.

Второй аппарат предполагается отправить к Солнцу в апреле 2028 года. Он также через шесть лет после старта сближается с Солнцем до примерно такого же расстояния - 63,0 радиусов Солнца.

Аппараты будут оснащены 12 жидкостными двигателями малой тяги. Часть из них будет нужна для стабилизации аппаратов при сборе данных у Солнца.