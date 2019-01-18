АФК "Система" с партнерами вложит 2 млрд рублей в туристический кластер в Карелии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - АФК "Система" с партнерами намерены инвестировать 2 млрд рублей в создание туристического кластера в Карелии, сообщает в четверг газета "Ведомости".

Компания планирует вложить средства в строительство отелей на территории республики, рассказал газете управляющий партнер корпорации Артем Сиразутдинов, не уточнив сумму вложений "Системы" и не раскрыв партнеров.

Информацию, как уточняет газета, подтвердили два консультанта, работавших с ее гостиничными проектами, и один из партнеров холдинга.

АФК "Система" рассказали, что видят большой туристический потенциал в регионе, где расположены много уникальных природных и культурных достопримечательностей мирового значения.