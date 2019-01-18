Министерство по развитию Дальнего Востока также будет курировать Арктику

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы правительства Дмитрия Медведева о создании на базе министерства по развитию Дальнего Востока нового федерального органа, в компетенцию которого войдет также развитие арктической зоны.

Премьер РФ напомнил, что "в правительстве нет единой структуры, которая бы занималась координацией этой деятельности (по развитию арктической зоны - ИФ)", есть только правительственная комиссия, которая "собирается от случая к случаю".

"У меня есть предложение - для того, чтобы перевести эту работу в правительстве на уровень системной деятельности - дополнить компетенцию министерства по развитию Дальнего Востока еще и вопросами Арктики. Тем самым мы не будем создавать никаких новых органов управления, останется одно министерство, но ему в обязанности будет вменено вести работу по развитию всей нашей арктической зоны", - сказал он.

Медведев также предложил ввести в министерстве должность первого заместителя министра, который будет непосредственно отвечать за арктическую зону.

"Согласен. Спасибо", - ответил Путин.

На уточнение президента, считает ли премьер нецелесообразным создание отдельного федерального органа по Арктике, Медведев пояснил, что исходил из необходимости "экономить управленческие ресурсы и естественные финансовые ресурсы".

"Но самое главное, что министерство Дальнего Востока, в принципе, занимается близкими вопросами (...), а дальневосточная зона в значительной степени захватывает и арктическую зону. Тогда мы сможем эти задачи напрямую из правительства решать", - добавил глава правительства.