В России

В Центре им. Хруничева опровергли слухи о критическом состоянии блока "Заря" на МКС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Системы функционально-грузового блока (ФГБ) "Заря" Международной космической станции (МКС) работают без замечаний, заявил директор программы МКС Центра им. М.В. Хруничева Сергей Шаевич.

"По состоянию на 18 января никаких замечаний к работе систем функционально-грузового блока "Заря" нет, телеметрическая информация поступает с борта ФГБ штатно и в полном объеме. Проведен большой объем работ по продлению срока службы модуля "Заря", он сертифицирован до 2028 года с учетом плановых замен оборудования", - сказал Шаевич, слова которого приводит пресс-служба Центра.

Он отметил, что на случай выхода из строя оборудования, находящегося за гарантийным сроком службы, имеются запасные блоки на борту ФГБ и в Центре имени Хруничева, готовые к отправке.

Так он прокомментировал сообщения в СМИ о критическом состоянии оборудования ФГБ "Заря".

В Центре имени Хруничева заявили, что эти сообщения "содержат недостоверную информацию, вырванную из контекста тезисов доклада специалистов Центра им. Хруничева для Академических чтений по космонавтике".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: центр им. Хруничева, МКС
В России
Роскомнадзор получил ответы от Facebook и Twitter о локализации данных россиянРоскомнадзор получил ответы от Facebook и Twitter о локализации данных россиян
К понедельнику ведомство изучит полученную информацию и сообщит о своих дальнейших действияхПодробнее
 Один из летчиков столкнувшихся Су-34 обнаружен живымОдин из летчиков столкнувшихся Су-34 обнаружен живым
На помощь к пострадавшему направляется рыболовецкое судноПодробнее
 СКР призвал не верить заявлениям террористов в связи со взрывом в МагнитогорскеСКР призвал не верить заявлениям террористов в связи со взрывом в Магнитогорске
В ведомстве вновь подчеркнули, что следов взрывчатки на месте трагедии не обнаружено и версия взрыва бытового газа остается приоритетнойПодробнее
 "Газпром-Межрегионгаз" обжалует решение о списании 9 млрд рублей долга в Чечне"Газпром-Межрегионгаз" обжалует решение о списании 9 млрд рублей долга в Чечне
Суд ранее постановил, что срок давности по взысканию задолженности с жителей Чечни истекПодробнее
Два Су-34 пропали с радаров на Дальнем ВостокеДва Су-34 пропали с радаров на Дальнем Востоке
По предварительным данным, самолеты столкнулись в воздухеПодробнее
 "Ильюшин" потратит 128 млн рублей на систему слежки за сотрудниками"Ильюшин" потратит 128 млн рублей на систему слежки за сотрудниками
Во избежание утечек компания решила внедрить перехват переписки и запись действий и разговоров работниковПодробнее
 СМИ сообщили, что шоумен Зеленский опосредованно владеет тремя компаниями в РФСМИ сообщили, что шоумен Зеленский опосредованно владеет тремя компаниями в РФ
"Компания "Грин Филмс", которая через кипрскую фирму принадлежит ему, плодотворно работает в Москве и до сих пор продюсирует фильмы", - рассказали в украинском проекте расследованийПодробнее
 Муж задержанной Насти Рыбки сообщил, что ее увезли из "Шереметьево"Муж задержанной Насти Рыбки сообщил, что ее увезли из "Шереметьево"
По его словам, Рыбку и задержанного с ней Алекса Лесли везут в УВД по Южному административному округу города МосквыПодробнее
 Настю Рыбку задержали в "Шереметьево"Настю Рыбку задержали в "Шереметьево"
Об этом сообщила жена Алекса Лесли, которого также задержали по прибытии в Москву из БангкокаПодробнее
 Вучич подарил Путину щенка шарпланинской овчаркиВучич подарил Путину щенка шарпланинской овчарки
Щенка зовут Паша, ему четыре месяцаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 января6 фото
17 января
Фотохроника 17 января
Фотохроника 16 января6 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДва Су-34 пропали с радаров на Дальнем ВостокеВ РоссииСКР призвал не верить заявлениям террористов по поводу взрыва в МагнитогорскеВ России"Газпром-Межрегионгаз" обжалует решение о списании 9 млрд рублей долга в ЧечнеВ миреПосол КНР предупредил Канаду о последствиях в случае запрета оборудования HuaweiВ миреТрамп отменил поездку делегации США в Давос из-за "шатдауна"В РоссииМуж задержанной Насти Рыбки сообщил, что ее увезли из "Шереметьево"

Украина собралась пересмотреть около полусотни соглашений с РФ

Прокурор потребовал для участников "Артподготовки" по девять лет колонии

Власти опровергли сообщения об угрозе обрушения фасадной плитки с дома на севере Москвы

Tesla сократит 7% штата по всему миру

Японские истребители поднялись для сопровождения российского Ил-38

Госдума, ФАС и ЦБ изучат размер комиссии за обслуживание электронных кошельков

В крещенскую ночь духовенство РПЦ освятит все океаны

В Крыму проложен тоннель для железной дороги к мосту через Керченский пролив

Медицинский отряд спецназначения направлен для помощи двум спасенным летчикам Су-34

Росгвардия не будет отказываться от использования собак при саперных работах

В отделениях "Почты России" в Мурманске приостановили продажу пива из-за реакции населения

Подрыв затора на реке Бурея в Хабаровском крае проведут 22 января

Роскомнадзор получил ответы от Facebook и Twitter о локализации данных россиян

Роскомнадзор получил ответы от Facebook и Twitter о локализации данных россиянК понедельнику ведомство изучит полученную информацию и сообщит о своих дальнейших действиях Подробнее

С участников "Артподготовки" сняли обвинение в участии в террористической организации

Претендующий на пост президента Украины шоумен Зеленский опроверг сообщения о бизнесе в России

Две девочки самостоятельно ушли из детсада в Якутии в 40-градусный мороз

"АвтоВАЗ" заключил СПИК по производству автомобилей

На ВДНХ появилась карта с кормушками для белок

В Центре им. Хруничева опровергли слухи о критическом состоянии блока "Заря" на МКС

Второй летчик с Су-34 поднят на борт вертолета

Интронизация Епифания состоится 3 февраля в день его рождения

В Росгвардии удивились жалобам нефтяных компаний на требования к охране предприятий

ВТБ провел в СД "Трансконтейнера" новых представителей структур Абрамова и Абрамовича

Костюмы пилотов столкнувшихся Су-34 позволят им находиться в море до 12 часов

Рынок акций РФ обновил максимумы индексов с начала октября на внешнем оптимизме

Глава "Нафтогаза" не исключил прекращения транзита газа через Украину в 2020 году

Глава "Нафтогаза" не исключил прекращения транзита газа через Украину в 2020 годуВладимир Путин ранее заявлял, что Россия готова полностью загрузить оба "Северных потока", "Турецкий поток", но даже при таком объеме сохраняются возможности транзита через Украину Подробнее

Число жертв "свиного гриппа" в Грузии увеличилось до 18 человек

Один из летчиков потерпевших крушение Су-34 поднят на борт вертолета

Двое охранников задержаны за кражу игрушек для детей из хосписа в Москве

Источник объяснил столкновение двух Су-34 сложными метеоусловиями

В Пентагоне назвали ориентировочные сроки запуска первых орбитальных элементов ПРО

Министерство по развитию Дальнего Востока также будет курировать Арктику

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');