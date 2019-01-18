В Центре им. Хруничева опровергли слухи о критическом состоянии блока "Заря" на МКС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Системы функционально-грузового блока (ФГБ) "Заря" Международной космической станции (МКС) работают без замечаний, заявил директор программы МКС Центра им. М.В. Хруничева Сергей Шаевич.

"По состоянию на 18 января никаких замечаний к работе систем функционально-грузового блока "Заря" нет, телеметрическая информация поступает с борта ФГБ штатно и в полном объеме. Проведен большой объем работ по продлению срока службы модуля "Заря", он сертифицирован до 2028 года с учетом плановых замен оборудования", - сказал Шаевич, слова которого приводит пресс-служба Центра.

Он отметил, что на случай выхода из строя оборудования, находящегося за гарантийным сроком службы, имеются запасные блоки на борту ФГБ и в Центре имени Хруничева, готовые к отправке.

Так он прокомментировал сообщения в СМИ о критическом состоянии оборудования ФГБ "Заря".

В Центре имени Хруничева заявили, что эти сообщения "содержат недостоверную информацию, вырванную из контекста тезисов доклада специалистов Центра им. Хруничева для Академических чтений по космонавтике".