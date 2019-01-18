Ветеран войны скончалась на Ставрополье после разбойного нападения

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Ставропольские следователи разыскивают участников разбойного нападения на 97-летнюю пенсионерку-ветерана Великой Отечественной войны, после которого она скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, вечером 10 января в селе Курсавка двое неизвестных, проникнув через окно в дом одинокой пожилой женщины, накрыли ее одеялом и нанесли удары по голове, после чего похитили паспорт, деньги и скрылись.

Потерпевшая была госпитализирована и через два дня скончалась в больнице от полученных травм.

"Уголовное дело первоначально было возбуждено по части 4 статьи 162 (разбой) УК РФ, позднее деяния преступников дополнительно квалифицированы по части 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК РФ", - говорится в сообщении.