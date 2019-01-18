Офицер на Камчатке выбросил в болото боеприпасы на 1,3 млн рублей

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - На Камчатке возбуждено уголовное дело на офицера, который выбросил в болото боеприпасы стоимостью более 1,3 млн рублей, сообщает в пятницу пресс-служба военной прокуратуры Тихоокеанского флота (ТОФ).

По данным ведомства, заместитель командира одной из воинских частей Петропавловск-Камчатского региона распорядился подделать ведомости, в которые вносятся сведения о боеприпасах, выдаваемых для учений. "В целях создания видимости качественного проведения занятий" в документах была указана цифра, существенно превысившая фактический расход.

Сами же боеприпасы вывезли за пределы полигона и выбросили в болото.

Уголовное дело заведено по статье об умышленном уничтожении военного имущества; государству был причинен ущерб на общую сумму более 1,3 млн. рублей, сообщает прокуратура.