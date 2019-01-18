Дорожники нашли 300 снарядов времен ВОВ и более 21 кг тротила в Ростовской области

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Неразорвавшиеся снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены дорожниками Ростовской области при подготовке территории для строительства обхода Аксая на М-4 "Дон", сообщает пресс-служба ГК "Автодор".

"Завершена очистка местности от взрывоопасных предметов при подготовке территории строительства обхода города Аксай в Ростовской области. Там найдено около 300 единиц неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны и более 21 кг тротила. В 1941 и 1943 годах в этом районе шли ожесточенные бои Красной Армии с фашистами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в зоне будущей реконструкции федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" в районе развязки в направлении Новочеркасска были найдены противотанковое минное поле и полевой расходный склад боеприпасов. Несколько минных "очагов" были обнаружены специалистами в междуречье рек Аксай и Дон, за Доном и в районе дороги на Новочеркасск. Здесь на большой глубине находились крупнокалиберные 152-мм снаряды.

В районе города Аксай, у Большого Лога, на пересечении с железнодорожными путями, специалисты нашли авиабомбы и более ста снарядов различных калибров. По воспоминаниям местных жителей, в 1943 году здесь в ходе авианалета был разбит воинский эшелон.

Большинство снарядов, которые были обнаружены, оказались со взрывчатым веществом и представляли реальную угрозу для безопасности людей. Работа проводилась с особой осторожностью, с привлечением саперов инженерных войск Южного военного округа. Все боеприпасы затем были утилизированы на специальном полигоне.