Суд Норильска вынес приговор по делу о гибели четырех человек на руднике "Заполярный"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Суд в Норильске признал виновными в нарушении правил безопасности двоих бывших сотрудников норильского рудника "Заполярный" (Красноярский край), где в июле 2017 года произошел взрыв газа и погибли люди, сообщает пресс-служба СКР.

Бывшего начальника подземного участка горно-подготовительных работ ООО "Заполярная строительная компания" суд приговорил к двум годам лишения свободы условно с лишением права в течение двух лет занимать определенные должности.

Экс-руководителю подземного участка вентиляции филиала ПАО "ГМК "Норильский никель" назначено наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства и лишением права занимать некоторые должности сроком на два года.

Взрыв метана произошел в одном из тупиков шахты рудника "Заполярный" 7 июля 2017 года. В результате происшествия погибли четыре человека. Уголовное дело было возбуждено по статье о нарушении правил безопасности (ч.3 ст.217 УК РФ).

Следователи установили, что обвиняемые знали о неисправности оборудования на тупиковом участке шахты, в частности, там сутки не работала вентиляция и датчик метаноконтроля, однако продолжили работы. Оказалось, что в это время шахта была заполнена газом. Во время работ произошел взрыв газо-воздушной смеси, и погибли люди.

Ущерб компании "Норильский никель" превысил 47 млн рублей.