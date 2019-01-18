Найденного на улице в Уфе летучего мышонка откормят и уложат спать в холодильник

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Специалисты в Уфе откармливают проснувшуюся от голода летучую мышь, а затем постараются ввести ее в спячку до весны, сообщил агентству "Интерфакс" директор зоологического музея Башкирского госуниверситета Михаил Кривошеев.

Замерзающего зверька весом 10 граммов нашла накануне на улице Пушкина школьница и принесла биологам.

Сейчас специалисты откармливают мышонка, после чего постараются ввести в спячку, поместив в обычный бытовой холодильник в лаборатории и постепенно снизив температуру в нем до минус 3-5 градусов.

"Зверек проснулся от голода. Пока он слишком легкий, надо довести его вес до нормального состояния. Я думаю, на это уйдет недельки полторы, может быть, две", - рассказал Кривошеев.

Аппетит у мышонка хороший, его кормят тропическими сверчками. До введения в спячку зверек должен набрать не менее 17 граммов веса.

По словам собеседника агентства, найденыш относится к редкому виду двухцветных кожанов. Назвали его Пушкин: по общемировой традиции имена для летучих мышей выбирают по названию места, где их нашли.

"Он боится людей, шипит, кричит, ругается, но ест", - добавил директор зоомузея.

Двухцветный кожан - летучая мышь среднего размера из рода Vespertilio. Встречается в Центральной и Западной Европе и в Азии. Вид относится к малоизученным и охраняется в ряде стран мира, а также в нескольких регионах России.