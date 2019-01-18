На участке магистрального газопровода в Ленобласти произошел пожар

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Ленинградской области устраняют последствия возгорания на участке магистрального газопровода, жертв и разрушений нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Около 15:00 на 460-м км магистрального газопровода у поселка Овино в Тихвинском районе Ленинградской области произошло возгорание при проведении строительных работ на новой ветке газопровода. Жертв и разрушений нет, место происшествия находится вне зоны жилой застройки", - отметил собеседник агентства.

Площадь пожара в МЧС не уточнили.

Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России сообщает, что был перекрыт участок газопровода длиной 24 км (с 436-го по 460-й км). Происходит выгорание газа. "Происшествие не повлияло на транспортировку газа. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - отмечает Минэнерго.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного правительства, инцидент не привел к значительным последствиям, сил и средств для их устранения хватает. "Отключений не будет, угрозы нет", - отметили в пресс-службе.