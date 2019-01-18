В Набережных Челнах ребенку стало плохо после пробы Манту, сделанной вопреки отказу матери

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Доследственная проверка начата в Татарстане по факту ухудшения здоровья ребенка после проведенной ему пробы Манту, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в пятницу.

"Будет проведена доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в пресс-релизе.

Сообщение о том, что в Набережных Челнах в одном из детских садов медицинские работники сделали ребенку пробу Манту, после чего состояние его здоровья ухудшилось, появилось в СМИ.

По предварительным данным, незадолго до этого мать мальчика написала отказ от пробы из-за обострившейся у него аллергии, однако это обстоятельство медики не учли. В результате у ребенка опухла рука, воспалились гланды и лимфоузлы.