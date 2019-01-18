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"Энергомаш" опроверг наличие дефектов у двигателей ракет "Ангара"

Ранее сообщалось, что низкочастотные колебания тяги двигателей РД-191, возникающие при сниженной тяге, могут привести к аварии ракеты-носителя "Ангара"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Дефектов в двигателях ракет-носителей (РН) "Ангара" нет, заявляют в НПО "Энергомаш".

"Сообщения, появившиеся в СМИ о дефекте в двигателях РН "Ангара", содержат недостоверную информацию, вырванную из контекста тезисов доклада специалистов АО "НПО Энергомаш" для Академических чтений по космонавтике", - сказано в сообщении, размещённом в пятницу на сайте компании.

В официальном комментарии пресс-службы АО "НПО Энергомаш" в связи с этим поясняется, что "для обеспечения требований от ГКНПЦ имени Хруничева на двигатель РД-191 центрального блока тяжелой РН "Ангара-А5" он должен дросселироваться до 30% от номинального режима".

"Такое требование по широте диапазона регулирования ракетных двигателей было заложено впервые в мире. Обычно диапазон регулирования составляет от 50% до 100%. Начав экспериментальную отработку, АО "НПО Энергомаш" столкнулось с неустойчивой работой двигателя на режиме глубокого дросселирования. Это проявлялось в низкочастотных колебаниях тяги, величина которых превышала требования технического задания (ТЗ) ракетчиков. В процессе отработки АО "НПО Энергомаш" разработало комплекс мероприятий, внедрение которых обеспечило устойчивую работу двигателя РД-191 и его соответствие требованиям ТЗ", - говорится в комментарии.

При этом пресс-служба отмечает, что "двигатель - это живой организм, и любой разработчик постоянно занимается его совершенствованием".

"Тем более, что двигатель РД-191 планируется использовать не только в семействе РН "Ангара", но и в РН "Амур". На сегодня в АО "НПО Энергомаш" изготовлено и поставлено в ГКНПЦ имени Хруничева пять летных комплектов, из которых шесть двигателей отработали без замечаний в составе РН "Ангара" легкого и тяжелого классов. Технология изготовления и объем испытаний при изготовлении двигателя РД-191 в полной мере подтверждают соответствие двигателя требованиям ТЗ", - информирует пресс-служба "Энергомаша".

Ранее стало известно, что инженеры "Энергомаша" в тезисах доклада, представленных на Королёвских чтениях по космонавтике, сообщили, что "в процессе создания двигателя РД-191 обнаружилась проблема в обеспечении устойчивой работы на режимах глубокого дросселирования по тяге (ниже 38 процентов от номинального значения)". По их мнению, это "негативно сказывалось на надежности и ресурсе работы двигателя. "Данная проблема проявляется в возникновении низкочастотных колебаний тяги двигателя (порядка 4 герц) при переходе на режим 38 процентов от номинального значения тяги и ниже", - говорилось в тезисах.

В документе отмечалось, что низкочастотные колебания приводят к вибрации элементов конструкции двигателя, что может привести к возникновению резонанса и разрушению ракеты. Вибрации снижают ресурсы трубопроводов, что может привести к их поломке и, как следствие, непредсказуемой работе двигателя.

Ракета-носитель "Ангара" - перспективный российский тяжелый носитель, который в перспективе должен заменить ракету "Протон". Первая ступень (так называемые боковушки) и вторая ("центральный блок") при старте запускаются одновременно, и двигатель РД-191 центрального блока должен в течение длительного времени работать на сниженной тяге - до 30 процентов от номинальной, уточняет сайт N+1.

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Теги: Энергомаш, Ангара
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