Минобороны РФ открыло раздел о форуме "Армия-2019"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Раздел, посвященный Международному военно-техническому форуму "Армия-2019", заработал на официальном сайте Минобороны России.

"Раздел будет постоянно пополняться актуальной информацией, выступлениями руководства военного ведомства, презентациями и анонсами от участников и организатора форума - Минобороны России, предприятий оборонно-промышленного комплекса, высших учебных заведений, ведущих научно-исследовательских организаций России, а также зарубежных партнеров", - говорится в сообщении МО РФ, поступившем в "Интерфакс".

В министерстве отметили, что в разделе размещено обращение министра обороны РФ С.Шойгу к гостям и участникам форума.

Для удобства ориентирования в обширной научно-деловой программе форума в разделе будет размещено интерактивное приложение, дающее полную информацию о повестке дня и актуальных вопросах военной тематики, обсуждаемых на форуме. Кроме того, для участников и гостей будет организована прямая видеотрансляция всех основных мероприятий форума, сообщили в Минобороны.

Форум пройдет в парке "Патриот" (подмосковная Кубинка) в период с 25 по 30 июня 2019 года.