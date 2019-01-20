В Свердловской области во время снегопада пропали две туристки

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Двух пропавших на севере Свердловской области туристок с субботы ищут порядка тридцати спасателей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС во воскресенье.

"Жительницы Екатеринбурга вышли в составе туристической группы из пяти человек с турбазы "Серебрянский камень" на маршрут в район Сухогорского (Казанского) камня, и до настоящего времени о их местонахождении ничего не известно. Туристическая группа не была зарегистрирована у спасателей", - говорится в сообщении.

Участники группы рассказали, что женщины потерялись, отстав от группы в условиях непогоды. "При подъеме на горную вершину начался снегопад, видимость ухудшилась, и группа начала спуск. По дороге две женщины остановились со встречной группой, а двое мужчин и одна девушка продолжили спуск. Через некоторое время они, обнаружив отсутствие двух участниц группы, вернулись назад, в течение двух часов искали потерявшихся, но безуспешно", - рассказали в МЧС.

Вернувшись на базу, туристы сообщили о случившемся.

В настоящее время спасатели на снегоходах обследуют маршрут возможного передвижения туристок. Для усиления группировки в район поиска из Екатеринбурга направлены спасатели Уральского поисково-спасательного отряда МЧС.

Неблагоприятные метеоусловия пока не позволяют задействовать для поиска вертолет Ми-8 МЧС России, базирующийся в аэропорту "Кольцово" Екатеринбурга.

На турбазе "Серебрянский камень" развернут штаб по проведению поисковой операции.

Всего в поисках задействованы 26 человек, 11 единиц техники, в том числе пять снегоходов.