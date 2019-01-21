Авиакомпания "Россия" возобновит полеты с Камчатки в Москву 1 апреля

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Россия" приостановила рейсы на Камчатку с 12 января по 31 марта, планируя возобновить их с 1 апреля, ежедневные рейсы продолжает выполнять на этом направлении "Аэрофлот", сообщает пресс-служба правительства Камчатского края в понедельник.

"С 1 апреля компания "Россия" выходит на регулярность два рейса в неделю, а с мая полеты будут осуществляться ежедневно", - цитирует пресс-служба слова министра транспорта и дорожного строительства региона Владимира Каюмова.

Пресс-служба отмечает, что ПАО "Аэрофлот" продолжает выполнять ежедневные рейсы на данном направлении, а краевая власть просит руководство авиакомпании "осуществлять полеты бортами максимальной вместимости".

Пресс-служба также напоминает, что ранее завершилась продажа билетов для жителей Камчатки по программе субсидирования авиаперелетов.

"В настоящее время со стороны правительства Камчатского края направлено обращение в федеральное профильное ведомство с просьбой о выделении дополнительного финансирования на эти цели", - сообщает пресс-служба.