Бывшего проректора аграрного вуза Иркутска будут судить за махинации с землей на 220 млн руб

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела бывшего проректора Иркутской государственной сельскохозяйственной академии (ИрГСХА), который обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщила в понедельник пресс-служба Следственного управления СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в 2013 году проректор ИрГСХА, не имея полномочий действовать от имени вуза без доверенности, подал недостоверные документы в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра", на основании которых из федеральной собственности выбыло 4,9 га земли.

"Эти действия повлекли за собой наступление тяжких последствий, выразившихся в причинении материального ущерба на сумму около 220 млн руб.", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что информация о преступлении была получена руководителем СУ СКР Андреем Буневым в январе 2018 года в ходе личного приема граждан.

"Руководителем следственного управления совместно с заявителями был осуществлен выезд на место расположения земельных участков, являвшихся предметом преступного посягательства. Подчиненным сотрудникам следственного управления было дано указание о проведении доследственной проверки, по окончании которой возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"", - уточняется в сообщении.

Объем уголовного дела составил 18 томов, в настоящее время оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, бывший ректор ИрГСХА Геннадий Такаландзе находится в международном розыске по обвинению в незаконном распоряжении федеральными землями на Байкальском тракте под Иркутском, в том числе участком площадью 6 га на берегу Иркутского водохранилища, на котором проводится гонка "Лыжня России".

Сообщалось также, что Такаландзе проходит по одному делу с бывшим мэром Иркутского района Игорем Наумовым, бывшим депутатом думы Иркутска Олегом Геевским и депутатом думы Иркутского района Олегом Логашовым, которые обвиняются в махинациях с земельными участками в престижном пригороде Иркутска общей стоимостью более 550 млн руб.

Иркутский сельскохозяйственный институт был основан в 1934 году, в 1996 году он стал академией. В декабре 2014 года ИрГСХА получила статус Иркутского государственного аграрного университета (ИрГАУ). Основные корпуса и земли вуза расположены в поселке Молодежном и его окрестностях на 12-ом км Байкальского тракта под Иркутском.