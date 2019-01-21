Пассажиры рейса, задержанного из-за неудачной подачи трапа, отправлены в Москву

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Пассажиры рейса авиакомпании "Победа" вылетели из Новосибирска в Москву с четырехчасовой задержкой из-за повреждений, нанесенных трапом поверхности самолета, сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

"Самолет вылетел из Новосибирска в 07:20 по Москве этим же бортом", - сказала она.

В понедельник при обслуживании воздушного судна Boeing-737-800 трап повредил лакокрасочную поверхность самолета, и командир воздушного судна принял решение о дополнительном техническом обслуживании.

Вылет должен был состояться в 03:20 по московскому времени, на борту находилось 178 пассажиров, которых высадили из самолета, на время дополнительного техобслуживания.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента.