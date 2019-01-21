ФСБ обезвредила на юге России группу подпольщиков, финансировавших террористов в Сирии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) обезвредили на юге России управляемую из Сирии группу, финансировавшую террористическую организацию ИГ (запрещена в РФ), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

"На территории Краснодарского края, республики Дагестан и республики Адыгея пресечена деятельность управляемой с территории Сирии законспирированной ячейки, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды запрещённой в РФ международной террористической организации "Исламское государство", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что по заданию эмиссаров МТО, "члены радикальной ячейки под видом благотворительности организовали сбор и переправку денежных средств для ресурсного обеспечения своих связей в Сирийской Арабской Республике".

По данным ЦОС, в рамках следственных действий трое подозреваемых задержаны и по решению суда арестованы.

"В ходе мероприятий вскрыта, задокументирована схема и механизм финансирования членов террористической организации на общую сумму свыше 10 млн рублей. Возбуждено три уголовных дела по ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)", - говорится в пресс-релизе.

Как отметили в ФСБ, в ходе обысков по адресам проживания подозреваемых "изъяты средства коммуникаций, платежные инструменты и фискальные чеки, а также иные документальные материалы, подтверждающие их преступную деятельность".

"В ходе допросов они дали признательные показания по фактам вменяемых преступлений", - сообщили в ЦОС.

"Уголовная ответственность за содействие террористической деятельности наступает вне зависимости от суммы и размера предоставленных или собранных средств, либо оказанных финансовых услуг в террористической деятельности", - отметили в ЦОС.