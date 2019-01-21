В Марий Эл легкомоторный самолет вынужденно сел на железнодорожные пути

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Марий Эл завели уголовное дело из-за аварийной посадки легкомоторного самолета "Coyote 2", в результате которой пострадали два пилота.

Приволжское следственное управление на транспорте СКР сообщает в понедельник, что накануне днем самолет вынужденно приземлился на насыпь железнодорожного полотна. Оба пилота-любителя получили тяжелые травмы и госпитализированы.

Возгорания не было, железнодорожные пути не повреждены.

Уголовное дело по данному факту возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

"В качестве основных версий причин авиапроисшествия следствие рассматривает техническую неисправность и ошибку пилотирования", - говорится в сообщении.