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Подозреваемый в убийстве житель Вологодчины ранил полицейского и покончил с собой

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Вологодской области мужчина, подозреваемый в убийстве бывшей жены, выстрелил в полицейского и покончил с собой, сообщает пресс-служба регионального СКР в понедельник.

Тело 41-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 20 января около 17 часов на дороге, ведущей в деревню Осютино Шекснинского района.

"В ходе первоначальных следственных мероприятий следователи СК России выяснили, что в связи с произошедшим разыскивался бывший супруг погибшей женщины. Его автомашину обнаружил участковый в деревне в 20 км от места происшествия. Увидев служебный автомобиль, мужчина 1977 года рождения бросился к своей автомашине, схватил ружье и выстрелил. В результате в шею был ранен сотрудник полиции", - говорится в сообщении.

В тяжелом состоянии полицейский был доставлен в больницу. По данным следствия, стрелявший после содеянного покончил жизнь самоубийством.

"Следователи, осмотрев жилище мужчины, обнаружили там следы крови и окровавленную одежду потерпевшей, свидетельствующие о том, что она была убита в доме. В багажнике автомашины ее бывшего супруга также обнаружены следы крови. По версии следствия, мужчина вывез тело уже мертвой женщины в багажнике и бросил на дороге", - отмечает пресс-служба.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Результаты целого комплекса назначенных по делу экспертиз позволят восстановить картину трагедии. Расследование уголовного дела об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ) продолжается.

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