В Новосибирске подожгли отделение банка

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Полиция разыскивает неизвестных, повредивших здание отделения одного из банков в Первомайском районе Новосибирска. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

"В 04:55 (0:55 по московскому времени - ИФ) поступило сообщение о задымлении и разбитом окне в помещении открытого доступа одного из кредитных учреждений на улице Первомайская, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа", - сказали в пресс-службе.

По данным полиции, в результате было повреждено помещение, где стоят два банкомата, при этом деньги из банкоматов не похищены.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

Между тем, очевидцы в соцсетях сообщают о взрыве, который сильно повредил входную дверь и тамбур помещения.

В пресс-службе Сибирского округа войск национальной гвардии РФ сообщили, что на место происшествия выезжали сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН управления Росгвардии по Новосибирской области.

"В ходе обследования помещения и прилегающей территории взрывоопасных предметов не обнаружено", - сказали в пресс-службе.