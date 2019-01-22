Эвакуированы все горняки блока шахты "Воргашорская" в Коми

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Все работники блока шахты "Воргашорская" АО "Воркутауголь" (входит в ресурсный дивизион ПАО "Северсталь"), где во вторник произошло обрушение пород, эвакуированы, пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"В юго-западном блоке шахты "Воргашорская" произошло локальное обрушение пород на пересечении двух горных выработок. Все сотрудники, занятые на работах в этом блоке, заблаговременно, при первых признаках опасности эвакуированы, пострадавших нет", - сообщили там.

В настоящий момент горные выработки обследуют сотрудники МЧС. "Северный блок шахты "Воргашорская" работает в штатном режиме", - отметили в пресс-службе. К ликвидации последствий обрушения приступят после обследования горных выработок специалистами МЧС.

Пресс-служба регионального МЧС сообщает, что частичный откол породы произошел на глубине 206 метров в конвейерном уклоне 41-Ю. "Ориентировочно участок, на котором произошел откол породы, составляет пять погонных метров. Работа шахты не останавливалась, работает в штатном режиме", - отмечается в релизе.

Как сообщалось, в 12.06 по московскому времени во вторник поступила информация об обрушении горной породы на шахте "Воргашорская" АО "Воркутауголь". Началась эвакуация работников шахты.

АО "Воркутауголь" входит в "Северсталь Ресурс" и является одним из крупнейших предприятий угольной промышленности России.

ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная компания. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,03%. В свободном обращении находится 20,15%, 2,82% приходится на казначейские акции.