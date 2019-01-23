Заммэра Махачкалы осудили за подстрекательство к превышению полномочий

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Советский суд города Махачкалы (Дагестан) вынес приговор в отношении заместителя мэра Махачкалы Курбана Курбанова, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

"Решением суда К.Курбанов получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год по делу о подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Дело в отношении него рассматривалось в особом порядке", - сказал собеседник агентства.

25 июля 2018 года сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы администрации Махачкалы Курбанова. На следующий день в отношении него возбудили уголовное дело о "подстрекательстве к превышению должностных полномочий".

По данным следствия, Курбанов склонил действующего тогда мэра Махачкалы Мусы Мусаева к подписанию постановления о предоставлении предприятию ОАО "Акционерный строительно-промышленный комплекс ("АСПК") земельного участка по заниженной стоимости. Генеральным директором ОАО является Саид-Ахмед Курбанов - отец Курбанова.