Житель Камчатки получил условный срок из-за слежки за пограничными кораблями

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Житель Петропавловска-Камчатского, разработавший схему слежения за передвижением пограничных сторожевых кораблей, получил за это условный срок, сообщает в среду пресс-служба Управления ФСБ РФ по Камчатскому краю.

"Впервые в России злоумышленник привлечен к уголовной ответственности за незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, с помощью технических средств для негласного получения информации", - заявили в пресс-службе.

Как сообщили в ФСБ, обвиняемый "планировал отслеживать маршруты передвижения пограничных сторожевых кораблей и патрульных судов".

"Информацию он намеревался перепродавать представителям рыбодобывающих компаний, ведущих незаконный промысел водных биологических ресурсов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в мае 2016 года мужчину с поличным задержали сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю и пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району.

Суд приговорил его к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.