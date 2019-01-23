Правительство начало обсуждать возможность установки газоанализаторов в жилых домах

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ прорабатывает вопрос об установке газоанализаторов в жилых домах, оценивает финансовые возможности, сообщил глава Минстроя РФ Владимир Якушев в среду в ходе "правительственного часа" в Госдуме.

"Очень много сегодня ведется дискуссий по установке газоанализаторов. Это сигнализаторы с функцией подачи либо сигнала, либо когда запирается кран - он может запираться в конкретной квартире, в конкретном подъезде, в конкретном доме, и сигнал поступает на пульт аварийной службы. Все это просчитано, есть конкретные предложения, они находятся сегодня на площадке правительства. Все это, естественно, стоит определенных денег, поэтому нужно принять решения, по какому направлению двигаться, и оценить наши финансовые возможности", - сказал министр.

Он добавил, что в ближайшее время правительство выйдет с консолидированной позицией по этому вопросу.

Как сообщалось, 15 января группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет за счет средств Фонда капитального ремонта в многоквартирных домах устанавливать автоматизированную систему контроля за обеспечением газовой безопасности.

Авторы законопроекта - лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, Галина Хованская, Олег Нилов, Михаил Емельянов (все - "Справедливая Россия") и Ирина Гусева ("Единая Россия").

За две недели в России произошло два случая взрыва бытового газа.

Утром 31 декабря в результате взрыва газа в Магнитогорске полностью обрушился седьмой подъездгазифицированного панельного 10-этажного жилого дома. 39 человек погибли, шестеро были госпитализированы.

14 января взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области, погибли пять человек.