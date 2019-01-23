Власти Дагестана и Чечни создали комиссию для определения границ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Делегации из Чечни прибыла в Дагестан, где состоялась первая встреча по вопросу определения границ между республиками, сообщили в среду агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

"Создана совместная рабочая группа, в состав которой с обеих сторон вошли депутаты республиканских парламентов, соответствующие специалисты Росреестра, Роскадастра и других заинтересованных ведомств, главы приграничных муниципалитетов", - сказал представитель пресс-службы.

По его данным, со стороны Дагестана рабочую группу возглавляет глава республиканского парламента Хизри Шихсаидов, со стороны Чечни - председатель парламента ЧР Магомед Даудов.

"Работа будет вестись в течение 2019 года при участии Росреестра, который дает методические рекомендации по этому вопросу. Было заявлено, что работы будут вестись в целях подтверждения исторически сложившейся границы, в том числе на основе картографических и архивных материалов по указанному вопросу", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в ходе заседания стороны в целом констатировали отсутствие разногласий и претензий в определении границ между субъектами, и добавил, что "в ближайшее время подобные комиссии будут созданы для проведения аналогичной работы с другими приграничными субъектами: Республикой Калмыкия и Ставропольским краем".