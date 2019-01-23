В Самаре мужчина разбился насмерть во время чистки крыши

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Ленинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Самарской области начал проверку обстоятельств гибели мужчины, сорвавшегося с крыши одного из пятиэтажных домов в центре Самары. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе СУ СКР по региону.

"По предварительным данным, мужчина и его напарник работали неофициально на одну из управляющих компаний. 22 января они очищали крышу одного из домов от снега. Известно, что при этом мужчины были привязаны к страховочной веревке. Но, тем не менее, один из них сорвался с крыши и погиб", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

"Выясняется, в том числе, каким образом погибший сорвался с крыши, на какую управляющую компанию работал. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - сказал сотрудник пресс-службы.